أكد محمد أبوالوفا، عضو مجلس اتحاد الكرة، أن رئيس لجنة الحكام المقبل أجنبي، مشيرا إلى أن تأهل المنتخب لأمم أفريقيا 2025 واقترابه من الوصول لكأس العالم دليل على تعامله الجيد مع اللاعبين.

قال محمد أبو الوفا في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" نؤيد الحكم المصري ولا نفضل أن يكون هناك حكام أجانب لإدارة المباريات، ولكن في بعض الأحيان نرضخ لطلبات الأندية، لأن كل مباراة ولها ظروفها وفي النهاية اتحاد الكرة حكم عادل ومسئول عن راحة الأندية بقدر كبير".

أضاف:" رئيس لجنة الحكام القادم أجنبي ولو لم يتعاقد معه المجلس الحالي سيتعاقد معه المجلس المقبل، لأن هذه استراتيجية تم الاستقرار عليها في اتحاد الكرة، وحتى الآن محمد فاروق ليس رئيسا للجنة الحكام بشكل رسمي".

أوضح:" اتحاد الكرة دوره دعم المنتخبات وعلى رأسهم المنتخب الأول، ولابد أن يكون هناك تعاون كامل، ومن لم يتعاون في مثل هذه الأمور خاين".

أشار:" حسام حسن أكثر لاعب في تاريخ مصر سجل وشارك للمنتخب وهو كمدرب له تجارب جيدة وأعتقد أنه لديه من الخبرات كلاعب أو مدرب لاحتواء اللاعبين، والتأهل لكأس الأمم والاقتراب من التأهل لكأس العالم يدل على تعامله الجيد مع اللاعبين".

أتم:" سأكون متواجدا في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".