وزير الصحة اللبناني يتهم إسرائيل باستهداف القطاع الصحي

حذر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، اليوم الخميس، من أن القطاع الصحي في لبنان يتعرض لاستهداف مباشر.

وكشف عن خروج 13 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل وجزئي، لكن الأبيض أكد أن القطاع الصحي في لبنان ما زال صامدا.

ونوه الوزير اللبناني أن «إسرائيل تستهدف الأطقم الصحية والإسعافية في لبنان».

وكشف وزير الصحة اللبناني، أن نحو ثلث أفراد الشعب اللبناني باتوا نازحين، محذرًا من «خطر انتشار أوبئة في صفوف النازحين».

يشار إلى أنه وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت العمليات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل 2350 على الأقل على مدى عام انقضى.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل المئات من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني.