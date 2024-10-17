بريطانيا تفرض عقوبات على 22 ناقلة طاقة روسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات على 18 ناقلة نفط روسية وأربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر دفعة من العقوبات حتى الآن ضد ما يسمى «أسطول الظل» الروسي.

وسيتم منع ناقلات النفط تلك من دخول الموانئ البريطانية، ولن تتمكن من الحصول على الخدمات البحرية البريطانية.

ويرفع هذا العدد الإجمالي لناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 43، وذلك وفقًا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وقالت الحكومة البريطانية إن «التحرك البريطاني المتواصل ضد أسطول الظل؛ يفرض ضغوطا على النظام ويحرم آلة حرب بوتين من عوائد حيوية».

وأضافت أن ناقلات النفط المستهدفة نقلت ما قيمته نحو 4.9 مليار جنيه إسترليني (6.37 مليار دولار) العام الماضي.