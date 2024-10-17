روسيا تحذر إسرائيل من خطورة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

حذرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تل أبيب من خطورة الهجمات على المنشآت النووية في إيران.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي»، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله إن «موسكو تبحث مع إسرائيل خطر الهجوم على المنشآت النووية في إيران».

وفي وقت سابق، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل من مغبة الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها على لبنان ضد حزب الله.

وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، مع تخطيط إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، إثر ضربات جوية إسرائيلية على جماعات تدعمها إيران.

وقال سلامي في خطاب موجه لإسرائيل بثه التلفزيون: «إذا ارتكبتم أي عدوان على أي موقع، فإننا سنهاجم بصورة موجعة موقعا مماثلا عندكم»، مضيفا أن إيران قادرة على اختراق دفاعات إسرائيل.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الأربعاء، حول العمليات الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة بهدف تجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وعقد الاتحاد الأوروبي قمته الأولى مع دول الخليج وأصدر بيانا يدعو إلى التهدئة أكد فيه «أهمية التواصل الدبلوماسي مع إيران؛ سعيا لخفض التصعيد في المنطقة».