أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "بداية"؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية الروبي بمركز سمالوط، خلال يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1260 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأشار إلى تقديم الخدمات الطبية وإجراء 166 حالة جراحة، 398 أطفال، و255 باطنة، و92 نساء، و72 أسنان، و142 جلدية، و17 تنظيم أسرة، و118 أنف وأذن، وإجراء 231 تحليلا متنوعا، و6 حالات أشعة عادية، و7 حالات موجات صوتية، و107 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالة خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 198 من أهالي القرية.