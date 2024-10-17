بريطانيا تشتبه في أن روسيا زرعت قنبلة بطرد اشتعلت فيه النيران عقب الوصول جوا

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فيما إذا كان الجواسيس الروس قد زرعوا قنبلة في طرد اشتعلت فيه النيران، بمستودع تسليم بضائع عقب الوصول على متن طائرة إلى المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إن رجال الإطفاء والعاملون تصدوا للحريق الذي اندلع يوم 22 يوليو في مستودع شركة "دي إتش إل" للشحن بمينوورث قريبا من برمنجهام.

لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات في الحادث الذي تحدثت عنه لأول مرة صحيفة "الجارديان" وشبكات إعلامية ألمانية.

وثمة اعتقاد بأن الطرد –الذي تردد أنه كان يحتوي على جهاز حارق- وصل إلى مستودع دي.إتش.إل جوا، ولا توجد تفاصيل أخرى عن الطائرة ومسار الرحلة.

وقالت متحدثة باسم شرطة مكافحة الإرهاب: "يمكننا أن نؤكد أن ضباطا من شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في حادث وقع في مبنى تجاري في ميدوينت واي في مينوورث".

ويأتي هذا بعدما حذر كين ماكالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم أي 5) الأسبوع الماضي من أن روسيا عاقدة العزم على التسبب في أذى في الشوارع البريطانية.

وأضاف أنه يجب على بريطانيا أن تتوقع أن تشهد تصرفات عداونية مستمرة هنا في الداخل من روسيا.

واعترضت سفارة موسكو في لندن على بيان ماكالوم، ووصفته بأنه لا أساس له، وقال إن روسيا نفسها هي الهدف الحقيقي للحرب بالإنابة والمرتزقة وكذلك العمليات الاستخباراتية العدائية التي تنفذها المملكة المتحدة وحلفاؤها بالناتو.