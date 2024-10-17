بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 425 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم 425 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، تشمل تعزيز قدرات الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة، والذخيرة، حسبما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبلغ بايدن زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف خلال الأشهر المقبلة بـ "مئات من صواريخ اعتراض الدفاع الجوي، وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية، وأنظمة مدفعية إضافية، وكميات كبيرة من الذخيرة، ومئات من ناقلات الجنود المدرعة ومركبات قتال المشاة، وآلاف من المركبات المدرعة الإضافية"، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

قمة افتراضية مجدولة بشأن أوكرانيا

يخطط بايدن لعقد اجتماع افتراضي في نوفمبر/تشرين الثاني لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا على مستوى القادة، حيث من المتوقع أن ينسق رؤساء الدول والحكومات مع شركاء دوليين.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 12 أكتوبر/تشرين الأول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، لكن بايدن اضطر إلى إلغائه بسبب إعصار ميلتون. وسيسافر بايدن إلى ألمانيا اليوم الخميس لعقد اجتماعات مع القادة الألمان حول أوكرانيا والشرق الأوسط.

الولايات المتحدة تظل الداعم الأكبر لأوكرانيا

كما أطلع زيلينسكي بايدن على كيفية هزيمة روسيا، وفقا لما ذكره البيت الأبيض. وتعهد الجانبان بمواصلة المشاورات بشأن الخطوات المقبلة.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا. فمنذ بداية حرب روسيا واسعة النطاق ضد جارتها في فبراير/شباط 2022، قدمت إدارة بايدن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لكييف، إلى جانب مساعدات مالية غير عسكرية.