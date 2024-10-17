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تحديد موعد قمة اليد في نصف نهائي بطولة إفريقيا بالمغرب

علي البحيري
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 4:49 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 4:59 م

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد موعد قمة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية للرجال والمقامة بمدينة العيون المغربية.

وتقام المباراة في الخامسة مساء غدا الجمعة بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بعد تخطي رجاء أغادير المغربي، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على أديدجا البنيني.

ويعتبر الزمالك أكثر الفرق تتويجا بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري برصيد 12 لقبا بينما توج الأهلي بستة ألقاب.

بينما حدد الاتحاد الإفريقي السادسة مساء موعدا لمباراة الأهلي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب الأول في تاريخه في مواجهة بترو أتلتيكو الذي حقق اللقب 19 مرة من قبل.

وكان الأهلي قد تخطى أول أغسطس الأنجولي في ربع النهائي وهو الفريق حامل اللقب آخر 8 سنوات.

 

 

 

 


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