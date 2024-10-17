كوريا الشمالية تؤكد أن دستورها المعدل حديثا يُعرّف كوريا الجنوبية كـ «دولة معادية» لأول مرة

أكدت كوريا الشمالية اليوم الخميس أن دستورها الذي تم تعديله مؤخرا يُعرّف كوريا الجنوبية كـ "دولة معادية" للمرة الأولى، وذلك بعد يومين من تفجيرها طرقا وسككا حديدية غير مستخدمة كانت تربط البلاد بالجنوب.

واجتمع البرلمان الكوري الشمالي لمدة يومين الأسبوع الماضي لإعادة كتابة دستور البلاد، لكن وسائل الإعلام الحكومية لم تقدم على الفور الكثير من التفاصيل حول الاجتماع.

وكان الزعيم كيم جونج أون قد دعا إلى تغيير دستوري خلال الاجتماع البرلماني لتحديد كوريا الجنوبية كعدو رئيسي للبلاد، وإزالة هدف التوحيد السلمي للكوريتين، وتعريف المجال السيادي والإقليمي للشمال.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن تفكيك أجزاء من القسم الشمالي للطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين كان "إجراء حتميا ومشروعا تم اتخاذه وفقا لمتطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) الذي يحدد بوضوح جمهورية كوريا (الجنوبية) كدولة معادية".

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل حول التعديلات الدستورية.