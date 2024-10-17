أقام المركز الثقافى اليمنى فى القاهرة، مساء أمس، تحت رعاية السفير خالد محفوظ بحاح، حفل توقيع كتاب «الرئيس إبراهيم الحمدى.. معجزة البناء والمشروع» للكاتب توفيق عبدالجليل المخلافى.

واستهل حفل التوقيع بكلمة نائب مدير المركز الثقافى اليمنى فى القاهرة نبيل سبيع، الذى أبدى اعتزاز المركز بتنظيم حفل توقيع الكتاب، الذى يوثق تاريخا مهما فى حياة الرئيس الشهيد الحمدى الذى سبق وأن ألقى كلمة فى لقاء رابطة طلاب اليمن، فى مصر فى سبعينيات القرن الماضى فى المركز الذى يحتفل اليوم بصدور كتاب المؤلف توفيق المخلافى.

الحفل أداره رئيس تحرير كتاب الهلال السابق الكاتب الصحفى محمد الشافعى، الذى أكد على أن الكتاب يسرد محطات مهمة ونقاطا مضيئة فى التاريخ اليمنى والعربى، الأشد احتياجا لنموذج فى الحكم الرشيد الذى جسده الشهيد الحمدى.

وقدمت الباحثة عبير عوض، قراءة للكتاب، وحددت أهميته ودوافع مؤلفه، وكيف تجاوز صعوبات استكماله التى تمثلت أبرزها فى ندرة الوثائق والمراجع، فضلا عن الحرب الدائرة ومخلفاتها فى اليمن.

وأوضح مؤلف الكتاب توفيق المخلافى أنه حرص من خلال تأليفه على إبراز الازدهار الذى شهدته الدولة اليمنية فى عهد ابراهيم الحمدى، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، ودوره فى إرساء مداميك النظام المدنى، وإخضاع أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى الرقابة والمحاسبة ومبدأ الثواب والعقاب.

وقال إن عهد الحمدى لليمنيين كان عهدا للحلم والأمل، الذى بدأت حلقاته تبرز من خلال توحيد الجيش وترسيخ انضباطه، وتميز بصدق الخطاب، وبلاغته، والتنمية التشاركية من المجتمع، واستدامة المشاريع، وتحديد أولوياتها فى الريف، وجعل البلد ورشة عمل كبرى.

كما استعرض دور مصر والتجربة الناصرية فى انفتاح اليمن على العالم الخارجى، وإسهامها فى تطوره وتقدمه وازدهاره.

وتحدث فى الحفل وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافى، ووزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح ، وتناولا أبرز ملامح مشروع الحمدى للدولة اليمنية الوطنية العصرية، وإنجازاته، بداية من تقنين القوانين، ومحاولة الحد من نفوذ شيوخ القبائل، وإنشاء التعاونيات للوصول إلى الريف، وتشكيل حواضن اجتماعية لاستنهاض همم الشباب للمشاركة فى كل مراحل البناء والتغيير.