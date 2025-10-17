الأمين العام السابق لحلف الناتو: يجب أن يقوم الحوار مع روسيا على أساس القوة

قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنه يترقب باهتمام الاجتماع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، والمقرر عقده خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح ستولتنبرج خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، بأن: "السبب في وجوب التحدث إلى روسيا هو أننا بحاجة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرج: "أعتقد أن علينا التحدث مع الروس، لكن يجب أن يقوم الحوار على أساس القوة".

وتابع بأنه لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات، يجب على الغرب أن يواصل دعمه لأوكرانيا: سياسيا وماليا وعسكريا، وإلا لن يتسن تحقيق سلام يتيح لأوكرانيا أن تبقى دولة حرة، بل سيكون ذلك مجرد احتلال.

واستطرد، "عندما يدرك بوتين، عاجلا أم آجلا، أن الروس لن ينتصروا في ساحة المعركة، حينها سيجلسون للتفاوض على اتفاق تظل بموجبه أوكرانيا دولة حرة ومستقلة".

وأجرى ستولتنبرج مناقشة في معرض الكتاب مع الفلبينية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ريسا، التي حذرت من حملات التضليل المنتشرة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت ريسا الصحفية الاستقصائية، إن "أم المعارك الآن هي معركة الدفاع عن نزاهة المعلومات".

وأضافت، وهي تظهر هاتفها الذكي، أن هذا النوع من المعارك يجري "داخل جيبك".