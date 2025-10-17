 مهاجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد بطلب من أموريم - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:40 م القاهرة
زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 11:29 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 11:29 م

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد، دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر، أبدى رغبة قوية في ضم اللاعب الشاب لتدعيم خط الوسط خلال الموسم الجاري، في ظل سعيه لتصحيح أوضاع الفريق بعد بداية متذبذبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يرحب بالانتقال إلى أولد ترافورد، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني تشابي ألونسو في ريال مدريد، الذي قلّص مشاركاته خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أشارت التقارير إلى أن ناديي أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد يراقبان الموقف عن قرب، تحسبًا للدخول في منافسة على ضم النجم الواعد، الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2028.


