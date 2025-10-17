بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد صدامات دامية مع المتظاهرين

أعلنت الحكومة البيروفية الجديدة، أمس الخميس، اعتزامها إعلان حالة الطوارئ في ليما لمواجهة عنف الجريمة المنظمة، الذي أثار تظاهرات حاشدة أسفرت عن سقوط قتيل وحوالي مئة جريح.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية، إرنستو ألفاريز، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "سنعلن قرار إعلان حالة الطوارئ، على الأقل في ليما الكبرى"، دون تحديد تاريخ لذلك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ألفاريز أنه "لم يستبعد" فرض حظر التجول في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.

وفي ظل حالة الطوارئ، يمكن للحكومة نشر دوريات الجيش في الشوارع والحد من بعض الحقوق مثل حرية التجمع.

وكانت التظاهرات في ليما يوم الأربعاء الأعنف منذ بدء الاحتجاجات المتصاعدة منذ شهر في بيرو، احتجاجًا على التزايد غير المسبوق في جرائم القتل والابتزاز المنسوبة إلى عصابات الجريمة المنظمة، وكذلك على أداء قادة البلاد، ما أدى إلى أزمة سياسية.

واندلعت صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 32 عامًا برصاص شرطي وإصابة 113 آخرين بجروح، بينهم 84 شرطيًا و29 مدنيًا، وفق البيانات الرسمية.

وأعرب رئيس البرلمان، خوسيه خيري، الذي يتولى مهام الرئاسة بالوكالة، عن أسفه لمقتل المتظاهر، مندّدًا بتسلل "مجرمين جاؤوا لنشر الفوضى" في التظاهرة "السلمية".





