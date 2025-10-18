قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "سأتشرّف بوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أنه "هناك زخم الآن لوقف الحرب في أوكرانيا بعد وقف الحرب في قطاع غزة وهو ما لم يكن متوقَّعًا".

وأضاف ترامب: "صواريخ "توماهوك" أسلحة قوية وقد يسبّب استخدامها التصعيد"، و"نأمل في انتهاء الحرب من دون أن تحتاج أوكرانيا إلى صواريخ "توماهوك"".

وتابع: "أنهيت 8 حروب ولم أحصل على جائزة نوبل للسلام وهي لا تعنيني. كل مرة كنت أنهي فيها حربًا كان يُقال لي إنني أستحق جائزة نوبل".

وأمس الخميس، أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست "خلال أسبوعين"، في تطوّر مفاجئ يأتي عشية لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يسعى للحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى.

وكان ترامب قد تلقى مكالمة هاتفية من بوتين الخميس، ناقشا خلالها التصعيد في أوكرانيا، حذّر فيها الرئيس الروسي من أن تسليم صواريخ توماهوك لكييف "سيُلحق ضررًا بالغًا" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وتحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع ترامب أمس ثم مع بوتين اليوم، وقال إن الاستعدادات "تمضي على قدم وساق".