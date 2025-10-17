طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارةً في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة سيارةً في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان اليوم الجمعة وأفادت تقارير بوقوع إصابات إثر الاستهداف.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاه محيط مجموعة من الأهالي كانوا يقومون بقطاف الزيتون في محلة العنق في بلدة عيترون في جنوب لبنان، بحماية دورية من الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ولم يشر تقارير إلى وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ تنفيذ اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر 2024.