أمريكا تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة يشتبه في نقلها مخدرات بالبحر الكاريبي

أعلنت الولايات المتحدة أنها اعتقلت ناجين بعد غارة أمس الخميس على سفينة يشتبه في أنها تحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، بحسب مصدر بوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأكد مسئولان أمريكيان للوكالة أن الجيش الأمريكي شن ضربة سادسة دموية في منطقة البحر الكاريبي.

وقال أحد المسئولين إن الضربة التي تم شنها على ما يعتقد أنها سفينة شبه غاطسة أو غاطسة، أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، ونجا منها اثنان. ولم يتم الكشف عن هوية المسئولين نظرا لحساسية المسألة.

ويعتقد أنها سادس ضربة منذ أغسطس، وأول هجوم ينجو منه بعض المستهدفين، وانتشلهم الجيش الأمريكي. ولم يتضح مصير هؤلاء الأفراد على الفور.

وترفع الضربة التي وقعت أمس حصيلة القتلى جراء العمليات العسكرية التي أمرت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد السفن في المنطقة إلى 28 على الأقل.

ويواجه الناجون من الضربة مستقبلا ومسارا قانونيا غير واضحين، بما في ذلك تساؤلات عما إذا كانوا يعتبرون أسرى حرب أم متهمين في قضية جنائية.