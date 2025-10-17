أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب 2025 في دوائر محافظة أسوان.

وتضمنت كشوف المرشحين على النظام الفردي في محافظة أسوان 66 مرشحًا سيتنافسون على 5 مقاعد في 4 دوائر انتخابية.

وباشرت اللجان المشكلة من الهيئة مراجعة أوراق ومستندات من تقدموا للترشح مع حفظها إلكترونياً، وتضمنت الكشوف المبدئية أسماء المترشحين المقبولين على النظام الفردي، ورموزهم الانتخابية، مع استبعاد من لم تتوافر فيهم الشروط.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن عدد المترشحين المتقدمين على النظام الفردي في محافظات الجمهورية بلغ 2826 مرشحًا سيتنافسون على 284 مقعدًا في 143 دائرة.



- فترة الطعن على المترشحين

وأتاحت الهيئة 3 أيام للطعن على أسماء المترشحين وكذلك من تم استبعادهم أمام محكمة القضاء الإداري بدأت أمس الخميس وحتى غدًا السبت، على أن تفصل المحكمة في أي طعون تقدم لها بداية من الأحد وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر.

وستعلن الهيئة القائمة النهائية للمترشحين يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، مع إتاحة التنازل حتى السبت 25 أكتوبر، قبل طباعة أوراق العملية الانتخابية.

- موعد التصويت في الانتخابات

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، الأولى تشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويكون التصويت في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية للانتخابات فتشمل محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشبخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويجرى التصويت فيها في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.