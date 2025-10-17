اتحاد طنجة يشكو الزمالك إلى «فيفا» بسبب مستحقات صفقة معالي

أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي والمتحدث الرسمي باسم النادي، أن الإدارة تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري، بسبب عدم حصول النادي المغربي على مستحقاته المالية في صفقة انتقال اللاعب معالي.

وقال الطالبي في تصريحات لبرنامج «الكابتن» مع أحمد حسن عبر قناة dmc: «نحن نؤمن أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية مبنية على الاحترام والتعاون، ونتمنى من إدارة الزمالك أن تبادر بحل الأزمة بشكل ودي، لكن للأسف لم نتلقَّ أي تجاوب حتى الآن».

وأوضح نائب رئيس اتحاد طنجة أن النادي لم يحصل على أي دفعة من مستحقاته رغم أن الاتفاق كان على دفعتين، مؤكدًا أن الزمالك تجاهل المراسلات الرسمية في الفترة الأخيرة.

وأضاف: «تواصلنا مرتين رسميًا مع إدارة الزمالك، وردوا في البداية بطلب الانتظار عشرة أيام، ثم انقطع الاتصال تمامًا، ولم يتم سداد أي مبلغ حتى الآن».

وكشف الطالبي أن المحامي المكلف من جانب اتحاد طنجة تقدّم رسميًا بشكوى إلى فيفا يوم الإثنين الماضي، مؤكدًا أن اللجوء للجهات القانونية جاء بعد فشل جميع الطرق الودية.

واختتم قائلًا: «لا نسعى إلى التصعيد، لكن نطالب فقط باحترام التعاقدات، ومعالي ما زال على تواصل معنا باعتباره ابن النادي، لكنه يواجه صعوبات في الزمالك بسبب الأزمة المالية».