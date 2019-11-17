عبد العال عن زيادة المعاشات: نتحرك وفقا للمتاح من الموازنة

قال رئيس البرلمان علي عبد العال: "هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي حدثت للمواطنين خلال الفترة الماضي، من حيث رفع المرتبات والمعاشات، بالتوزاي مع تقديم الاقتصاد صورة إيجابية تحدثت عنها المؤسسات الدولية، لكن لا يمكن أن نتوسع بشكل مطلق في مطالبات زيادة المعاشات".

وأضاف عبدالعال: "الصورة الإيجابية للاقتصاد سيكون لها مردود إيجابي على المرتبات والمعاشات، لكن لا يمكن أن يكون لرئيس الدولة حتى ولا الحكومة الإمكانيات المباشرة للتوسع في الزيادات، فأجهزة الدولة تتحرك طبقا لما هو متاح لها من موزانة عامة".

وتابع: "يجب أن يكون النقاش في هذه المسألة مراعيا للإطار الدستوري وضوابط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقد ورد ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.