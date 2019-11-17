قال البرازيلي الدولي دانيلو ظهير أيمن فريقيوفنتوس الإيطالي إن البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو نجم هجوم «السيدة العجوز» مازحه قائلا إن منتخب البرازيل كان سيفوز بخمسة ألقاب إضافية في بطولة كأس العالم، إذا ما كان قد لعب بقميص «السامبا».

وكان دانيلو زامل رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق والمنتقل في صيف العام 2018 إلى «تورينو» في صفقة قياسية بلغ قوامها 100 مليون يورو بجانب إضافات أخرى، خلال وجودهما سويا في العملاق المدريدي، قبل انضمامهما إلى اليوفي.

ولطالما أقر دانيلو بأنه واحد من كبار مشجعي «الدون»، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» 5 مرات.

وذكر البرازيلي في تصريحات أدلى بها لموقع «دي إيه زاد إن» البرازيلي: «أعرف كريستيانو رونالدو منذ وجودنا معا في ريال مدريد، وكم من الرائع أن نجتمع مجددا في يوفنتوس».

وواصل دانيلو الحديث عن رونالدو الملقب أيضا بـ «صاروخ ماديرا» بقوله: «إنه (رونالدو) يراقب دائما التفاصيل، وهذا، بجانب موهبته الطبيعية، يجعل من الصعب بالنسبة له ألا يحصد ثمار ما يزرعه».

واختتم دانيلو تصريحاته عن رونالدو بقوله: «مازحني ذات مرة قائلا إنه إذا ما لعب لمنتخب البرازيل، لكان قد قادنا إلى الفوز بخمسة ألقاب إضافية من بطولة كأس العالم».

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد نشرت مؤخرا ما يفيد بأن إدارة يوفنتوس تدرس بيع رونالدو بنهاية الموسم الحالي، حتى يتسنى لها توفير المبالغ المالية التي تستثمرها في جلب المواهب الشابة لدعم صفوف الفريق.

وترددت أنباء كثير مؤخرا مفادها أن رونالدو لا يشعر بالراحة في «البيانكونيري» لخلافه الواضح مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، والذي قام باستبداله خلال المباراتين الأخيرتين للسيدة العجوز.