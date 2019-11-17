وكيله السابق: جريزمان لم يجد ما وعده به برشلونة

أكد إريك أولهاتس، وكيل أعمال الفرنسي أنطوان جريزمان السابق، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أنه حزين بسبب اللحظة السيئة الذي يعيشها لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن إدارة «البلوجرانا» وعدت جريزمان بمشروع، ولكنه لم يجد ما كان مخططًا له.

وأجرى إريك مقابلة مع راديو «مونت كارلو» تناول فيها الحديث عن حالة اللاعب الأخيرة مع برشلونة، وجاء في حديثه: «بالتأكيد هناك علاقة بين السبب والنتيجة فيما يخص أداؤه والتجربة الذي يعيشها في برشلونة في الوقت الحالي، فاللاعب وجد نفسه في وضع جديد، إذ يلعب كجناح وليس كلاعب محوري، ومن ثم فإنه مجبر على البحث عن معايير جديدة لإيجاد طريقة لعبه».

وتابع: «أنا حزين بعض الشيء بسبب موقف اللاعب، وإذا كنت أتولى أنا شؤونه فلن أكون مقتنعًا بمسألة رحيله إلى برشلونة، لقد نبهته بأن لعبه في المركز الذي يناسبه هي فرصة جيدة له دائمًا، لست أدري في أي شيء فكر فالفيردي، وأرى أن اللاعب كان يرغب وبشدة في الانضمام إلى برشلونة، أنا حزين بعض الشيء بسبب موقف اللاعب، كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لديّ انطباع بأنهم أخبروا اللاعب بمشروعٍ يؤكد مشاركته بمركز يوافق إمكانياته، بما يتعلق بميسي، ولكن الأمر لم يسر كما كان مخططًا له».

جدير بالذكر أن هناك تقارير أشارت في الفترة السابقة إلى أن علاقة جريزمان بقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست جيدة، هذا بالإضافة إلى ابتعاد عن اللاعب عن مستواه المعهود مما أثار قلق إدارة برشلونة بشأن موقف اللاعب.