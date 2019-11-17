أكد إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أن العملاق الكتالوني في الموسم الحالي، أفضل حالا بكثير منه في العام الماضي.

وقال أبيدال، ظهير أيسر برشلونة ومنتخب فرنسا السابق في تصريحاته التي جاءت خلال حوار حصري أجرته معه صحيفة «سبورت» المقربة من «البارسا» والتي راح يقيم فيه الصفقات التي أبرمها مسؤولو «الكامب نو» في الصيف الحالي، وموقف الإدارة من الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق.

وأوضح أبيدال، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يمتلك كافة المقومات الأساسية للفوز بكل البطولات هذا الموسم.

وأضاف الفرنسي: «هذا الفريق أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي، فحينما تضيف لاعبين، فإنك لا تضيف مواهب فقط، ولكن شخصيات أيضا».

ويشعر أبيدال بأن لاعبي «المرينجي» قد حصلوا على دفعة قوية بالصفقات الجديدة، موضحا: «إذا كانت غرفة الملابس متحدة، فإن هذا مكسب بالفعل، كل الصفقات التي أبرمناها،بجانب الشباب الذين تم تصعيدهم من أكاديمية الناشئين، لديهم الشخصية، وسيساعدوننا داخل الملعب وخارجه».

وتحدث أبيدال، في حواره بالتفصيل عن وضع الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في وقت تتزايد فيه احتمالية رحيل اللاعبين الذين لا يلعبون بصفة دورية تحت إمرة فالفيردي، عن أسوار «الكامب نو».

وكانت تقارير صحفية إسبانية منفصلة قد أوردت ما يفيد بأن فالفيردي أسقط بالفعل من حساباته ثلاثة لاعبين سيستغنى عنها في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح التقرير الذي نشرته «سبورت» أن اللاعبين الذين ينوى فالفيردي الاستغناء عنهم يلعبون في خط وسط برشلونة الذي يعاني من تخمة في اللاعبين، وعلى رأسهم الكرواتيإيفان راكيتيتش الذي تسعى أندية أوروبية عديدة للحصول على خدماته، وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي