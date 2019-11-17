إزالة 6 حالات تعد «في المهد» على أراضي زراعية بمركز الواسطى شمال بنى سويف

تابع المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وفي هذا السياق أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، تحت إشراف عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية، 6 حالات تعدٍ "في المهد"على أرض زراعية، وذلك بواقع 4 حالات على مساحة 3 قراريط، و18سهمًا ناحية الميمون، وإزالة حالة تعدٍ على مساحة نصف قيراط بناحية جمعية أفوة التابعة للوحدة المحلية بأطواب، وإزالة حالة تعد على مساحة قيراط بأبوصير الملق، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجهًا بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق.