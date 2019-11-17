العربية: أنباء عن حرق بنك «مهر اقتصاد» بطهران

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أفادت فضائية "العربية"، بوجود أنباء عن حرق بنك "مهر اقتصاد" في شارع ستار خان بالعاصمة طهران، وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، منذ قليل.