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العربية: أنباء عن حرق بنك «مهر اقتصاد» بطهران

أنباء عن حرق بنك «مهر اقتصاد» بطهران
أنباء عن حرق بنك «مهر اقتصاد» بطهران
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:10 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:10 م

أفادت فضائية "العربية"، بوجود أنباء عن حرق بنك "مهر اقتصاد" في شارع ستار خان بالعاصمة طهران، وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، منذ قليل.


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