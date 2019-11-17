العربية: أنباء عن حرق بنك «مهر اقتصاد» بطهران

أفادت فضائية "العربية"، بوجود أنباء عن حرق بنك "مهر اقتصاد" في شارع ستار خان بالعاصمة طهران، وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، منذ قليل.