 بلومبرج: اضطرابات إيران تزيد الضغط على حلفائها ووكلائها في العراق ولبنان - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2019 7:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

بلومبرج: اضطرابات إيران تزيد الضغط على حلفائها ووكلائها في العراق ولبنان

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:40 م

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأحد، أن الاضطرابات التي تشهدها إيران نتيجة الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود، تزيد الضغط على حلفاء طهران ووكلائها في العراق ولبنان، الذين يتعرضون لضغوط بالفعل.

وأضافت الوكالة أن أي مؤشر على الضعف في إيران قد يقابل بمزيد من الضغط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ستلجأ طهران إلى خبرتها في قمع الاحتجاجات.

ونقلت بلومبرج عن صندوق النقد الدولي أنه يرى إمكانية وصول التضخم في إيران إلى 50% في حال فرض مزيد من العقوبات الأمريكية.

كانت وكالة "فارس" الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق، اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يومين بسبب رفع سعر الوقود.

وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر ونهبها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك