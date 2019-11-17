بلومبرج: اضطرابات إيران تزيد الضغط على حلفائها ووكلائها في العراق ولبنان

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأحد، أن الاضطرابات التي تشهدها إيران نتيجة الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود، تزيد الضغط على حلفاء طهران ووكلائها في العراق ولبنان، الذين يتعرضون لضغوط بالفعل.

وأضافت الوكالة أن أي مؤشر على الضعف في إيران قد يقابل بمزيد من الضغط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ستلجأ طهران إلى خبرتها في قمع الاحتجاجات.

ونقلت بلومبرج عن صندوق النقد الدولي أنه يرى إمكانية وصول التضخم في إيران إلى 50% في حال فرض مزيد من العقوبات الأمريكية.

كانت وكالة "فارس" الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق، اليوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يومين بسبب رفع سعر الوقود.

وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر ونهبها.