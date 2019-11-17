الكشف على 974 مواطنا بقرية الحرية ضمن القوافل الطبية لـ«صحة بني سويف»

تابع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الأعمال التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف تقرير مديرية الصحة، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الحرية "3" التابعة لمركز الفشن، أمس السبت واليوم الأحد، مكونة من 10 عيادات و8 تخصصات، مشيرًا إلى الكشف على 974 مواطنًا، وإجراء معمل دم لعدد 45 حالة، و19 معمل طفيليات، وعمل أشعة لـ23 حالة، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات، وتحويل 3 حالات أخرى للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لعدد 29 حالة.