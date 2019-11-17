 هيئة التعاون العسكري: روسيا تصدر أسلحة سنويا بأكثر من ملياري دولار إلى الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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هيئة التعاون العسكري: روسيا تصدر أسلحة سنويا بأكثر من ملياري دولار إلى الشرق الأوسط

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:56 م

صرح ديمتري شوجاييف مدير الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني الروسية ، اليوم الأحد ، في معرض أقيم في دبي ، بأن روسيا تصدر سنويا أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى دول الشرق الأوسط.

وأضاف "إن حصة المنطقة في مجموعة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية مستقرة أيضًا من 10 إلى 20 بالمائة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق ، أعلن شوجاييف أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا قد يصل إلى 40 في المائة من جميع صادرات الأسلحة، حيث تبلغ حاليا قيمة صادرات وزارة الدفاع الروسية حوالي 50 مليار دولار.

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