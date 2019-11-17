طالب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، من الجميع الصبر على حسام البدري، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، مؤكدًا أنه يحتاج إلى وقت لكي يطبق طريقة لعبه ويعتاد لاعبو المنتخب عليها.

وفقد منتخب مصر الأول نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره الرسمي مع حسام البدري، بعد تعادله أمام كينيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأكد المدير الفني للمصري في تصريحات تلفزيونية أن الجميع دائمًا يصبر على المدرب الأجنبي ويضع المدرب المصري تحت ضغط، مشيرًا إلى أن البدري يحتاج للوقت حتى يخلق حالة انسجام بينه وبين الفريق.

وشدد المرشح السابق لقيادة الفراعنة، على ضرورة مساندة البدري خلال المرحلة المقبلة لتطبيق أفكاره وقيادة المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وعن أزمة لاعبي بيراميدز مع حسام البدري، أكد أن النادي كان على حق طبقًا لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن منتخبي فلسطين وليبيا طلبا لاعبي المصري محمود وادي ومفتاح طقطق في المواعيد الرسمية للانضمام للمنتخب.