العيسوي وزيادة والوليد أبطال البطولة الدولية للفروسية

اختتمت منافسات المرحلة الثانية من البطولة الدولية للفروسية التى أقيمت على ملاعب مركز رباب للفروسية خلال الفترة من 9 وحتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 180 فارسا وفارسة مثلوا العديد من الدول الأوروبية وفى مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا وكندا والبرازيل والتشيك وبولندا .

ونظم البطولة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط، وبإشراف الاتحاد الدولى للعبة، حضر مراسم ختام البطولة وزير الشباب والرياضة ، ومحمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، وأسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس، وياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة الأندية والقيم باللجنة.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير عن فوز الفارس عمر العيسوى بالمركز الأول في المستوى الثالث للجائزة الكبرى إرتفاع 145 وحتى 160 سنتيمتر، وحل الفارس محمد طاهر زيادة في المركز الثانى، وخالد الوليد فى المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع الفارس أحمد علاء، وفي المركز الخامس الفارس أحمد حازم ، وفي المركز السادس الفارس محمد نديم .

أما فى المستوى الثاني ارتقاع 125 وحتى 135 سنتيمتر ففاز بالمركز الأول الفارس محمد أسامة، وبالمركز الثاني الفارس محمد عمرو، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد ناصر النجار، و بالمركز الرابع الفارس أمين غبور، و بالمركز الخامس الفارس عبدالله هيثم ، وبالمركز السادس الفارس شريف المرسي، وفى المستوي الثالث ارتفاع 120 سنتيمتر.

فحصل علي المركز الأول الفارس عمرو رشاد ، وبالمركز الثاني الفارس عمر عبدالمصطفي ، وجاء في المركز الثالث الفارس سيمون بوهوفر ، و بالمركز الرابع الفارس يوسف سعد ، و بالمركز الخامس الفارسه نغم عتمان ، وبالمركز السادس الفارس علي عويضة

وشهد حفل الختام تكريم فرسان مصر الذين تاهلوا لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، بعد غياب نحو 60 عاما عن المشاركة فى الأولمبياد ، والرسالة هم سامح الدهان وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ونائل نصار ، بالاضافة إلى علاء ميسرة وكريم الزغبي ، كما تم تكريم منتخب مصر الحاصل على الميدالية الفضية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، وأيضا منتخب مصر العسكري الفائز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم ل "الكلا" وهم غالى صفى الدين ، ومحمد فوزى ، ومحمود زقزوق ، وأحمد بكر ، وسيد جلال، والمدير ألفني للمنتخب اللواء عاطف العطار، كما تم على هامش البطولة تكريم أكثر من 40 طفلا وطفلة من الأيتام في لفتة إنسانية رائعة من رئيس اللجنة الأوليمبية، الذي حرص على تكريم الأطفال ومنحهم هدايا عينية من جيبه الخاص .

وأعرب هشام حطب عن سعادته بالإنجازات التى يحققها فرسان مصر فى الفترة الحالية والنجاح في التأهل للأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما وهو إنجاز كبير بجانب الفوز بفضية بطولة العالم العسكرية "للكلا" وفضية دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت فى الرباط، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح في كل الرياضات وتؤكد دعم الدولة المستمر فى ظل رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين واستضافة مصر لهذه الأحداث الكبرى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ، ولديها القدرة على تنظيم أى حدث عالمى فى جميع الألعاب الرياضية.