العاهل الأردني الملك عبد الله يزور كندا غدا الاثنين

أعلن رئيس الوز راء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيزور البلاد يوم غد الاثنين، وهي الزيارة الخامسة لكندا منذ اعتلائه العرش في عام 1999.

وخلال الزيارة، سيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا لمناقشة زيادة تعزيز الشراكة بين كندا والأردن، وتعهدهما بالعمل سويا لتعزيز التنوع ومكافحة التطرف العنيف. كما سيتم بحث السلام والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقال ترودو في بيان صادر من مكتبه "تربط بين بلدينا روابط عميقة وهامة ، من المجتمع الأردني الكندي النابض بالحياة، إلى العديد من الكنديين الذين يعيشون ويعملون في الأردن. أتطلع للترحيب بجلالة الملك عبدالله الثاني في كندا حيث نناقش الأولويات المشتركة للكنديين والأردنيين على حد سواء".