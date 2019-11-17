متوسط تقييمات 16 بنكا عالميا للشركة السعودية يبلغ 1.75 تريليون دولار



يبدأ اليوم الطرح العام الأولى لشريحة من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو وينتهى يوم 28 نوفمبر الحالى، بالنسبة للافراد ويوم 4 ديسمبر المقبل للمؤسسات، حيث سيكون الحد الأقصى لحصة الأفراد من أسهم الشركة فى هذا الطرح 5ر0% فى حين لم تتحدد نسبة المؤسسات وعدد الأسهم المخصصة للمؤسسات.



يبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات فى أسهم شركة أرامكو السعودية فى 17 نوفمبر الحالى، وفقا لنشرة الإصدار التى أعلنت عنها الشركة، حيث تستهدف بيع 0.5% من أسهمها للمستثمرين الأفراد فى الطرح العام الأولى كحد أعلى من إجمالى أسهم الشركة، وهو ما يعنى مليار سهم بناء على عدد أسهم الشركة البالغة 200 مليار سهم.



وذكرت أرامكو أنها ستعلن عن السعر النهائى للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين فى 5 ديسمبر المقبل، فيما سيتم رد فائض الاكتتاب فى موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل.



من ناحيتها ذكرت وكالة بلومبرج للانباء أن 16 بنكا عالميا قدمت تقييما للشركة السعودية، حيث تراوحت القيمة بين 1.1 تريليون دولار و2.5 تريليون دولار وهو رقم يفوق بكثير ما يأمله ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والذى يقدر الشركة بنحو تريليونى دولار. وتبلغ قيمة الشركة وفقا لمتوسط تقييمات البنوك 1.75 تريليون دولار.