أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان يتعهدون بدعم جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

تعهد وزراء دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بالتعاون الوثيق لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية لإرساء النزع الكامل للسلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء الدفاع الثلاث الأمريكي مارك إسبر، والياباني تارو كونو، والكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش اللقاء السادس لوزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) الموسع، حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وخلال الاجتماع، أكد إسبر أن تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أمر حيوي، بينما أكد كونو ضرورة مواصلة التعاون الدفاعي بين الحلفاء الثلاثة من أجل التصدي للتحديات الأمنية، بينما قال جيونج إن التعاون الثلاثي يواجه "صعوبات كبيرة وصغيرة" بسبب المواجهة بين كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لمسؤولين يابانيين.

وقال الوزراء- في البيان المشترك- إنهم "سيبقون متيقظين" بشأن كوريا الشمالية في أعقاب السلسلة الأخيرة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذتها بيونج يانج، واتفقوا على تعزيز تعاونهم، "بما في ذلك تبادل المعلومات، والتشاور رفيع المستوى بشأن السياسات، والتدريبات المشتركة".

وكان وزيرا الدفاع الياباني والكوري الجنوبي قد أجريا أيضا محادثات، اليوم، في بانكوك انتهت دون إحراز تقدم ملموس بشأن اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين الجانبين قبل أيام من انتهاء سريانها، حيث تمسك الوزير الكوري الجنوبي بموقف بلاده بشأن إنهاء الاتفاقية.

وأعلنت سول، في أغسطس الماضي، عن قرارها بإنهاء الاتفاقية بعد فرض اليابان قيودا على الصادرات الكورية الجنوبية، وسط خلاف حول قضية العمالة القسرية في زمن الحرب، وتصر على موقفها بأنها لن تعيد النظر في قرارها إلا إذا تراجعت اليابان أولا عن القيود التصديرية التي فرضتها عليها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد زار كوريا الجنوبية، يوم الجمعة الماضية، قبل أن يتوجه إلى العاصمة التايلاندية في محاولة لإقناع سول بتجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية، لكن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أبلغه أنه "من الصعب" على سول أن تتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان، لكنه وعد بمواصلة بذل الجهود نحو التعاون الأمني بين الدول الثلاث.