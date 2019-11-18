كندا تدين أعمال العنف في بوليفيا وتدعو لضبط النفس

أدانت الحكومة الكندية اليوم الأحد أعمال العنف في بوليفيا بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل على أيدي قوات الأمن.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية "إن كندا تشعر بالقلق إزاء الوفيات الأخيرة ، وتكرر كندا دعوتها إلى ضبط النفس من قبل جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في هذا الوقت المضطرب".

وجاءت الأحداث غداة الاستقالة المفاجئة لموراليس (60 عاما) في أعقاب ثلاثة أسابيع من التظاهرات الحاشدة

احتجاجا على فوزه في الانتخابات المثيرة للجدل لولاية رابعة غير دستورية.

وقال الجنرال وليامز كاليمان ، في خطاب متلفز ، إن القيادة العسكرية للقوات المسلحة قامت بالترتيب لعمليات مشتركة مع الشرطة لمنع إراقة الدماء والاقتتال داخل العائلة البوليفية.