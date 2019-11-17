 خامنئي يؤكد دعمه لقرار رفع أسعار الوقود.. ويحذر من «أعداء الثورة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خامنئي يؤكد دعمه لقرار رفع أسعار الوقود.. ويحذر من «أعداء الثورة»

د ب أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 11:10 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 11:10 ص

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأحد أنه يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث فيما يتعلق برفع أسعار الوقود.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عنه القول :"لست خبيرا في هذا المجال، ولكني كنت قد أعلنت سابقا أنني أدعم القرارات التي يتخذها الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث" في إشارة إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأضاف: "رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارا مبنيا على رؤية مدروسة وبالطبع يجب تطبيقه ... ولا شك أن بعض شرائح الشعب ستمتعض وتتضرر ويساورها القلق من قرار رفع أسعار الوقود، ولكن من يقومون بأعمال التخريب وإحراق الممتلكات من الأشرار وليسوا من أبناء الشعب".

وقال: "لطالما دعم أعداء الثورة وإيران أعمال التخريب والشغب (في إيران)، وها هم يفعلون ذلك الآن أيضا"، داعيا المواطنين إلى "الابتعاد عن المخربين".

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