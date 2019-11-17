الصفدي: أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية

طلب الوزير اللبناني والنائب السابق محمد الصفدي، يوم السبت، سحب اسمه "من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة"، آملا أن "يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد".

وجاء في بيان للصفدي: "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة، مؤكدا دعمه الكامل والمطلق، وواضعا فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات مع الأطراف السياسية، وكان آخرها الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصا وأن لبنان يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة"، حسبما ورد في الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف: "ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".