تقرير لـ«د ب أ»: هل يستطيع النجم بول مكارتني العثور على جيتاره المفقود منذ أمد بعيد؟

عادة ما يتمتع الموسيقيون المشهورون بسمة تميزهم دون غيرهم. فمثلا نجم الـ "روك آند رول" الراحل إلفيس بريسلي كان مميزا بشعره، أما المغني والعازف البريطاني سير إلتون جون، فهو معروف بنظاراته غير التقليدية، بينما يشتهر المغني والممثل ميك جاجر بحركاته المميزة في الرقص، والمغني والموسيقي البريطاني بول مكارتني بجيتار البيس.

وقد كان جيتار البيس من نوع "هوفنر 500/1" والذي كان مميزا بالنسبة لمكارتني /77 عاما/، رفيقه الدائم خلال السنوات الأولى له مع فريق الروك البريطاني الاشهر "ذا بيتلز". ومن الممكن سماع صوت هذا الجيتار في الكثير من أولى الأغنيات التي قدمها فريق "ذا بيتلز".

ولكن الجيتار الشهير فُقد في ظل ظروف غامضة أثناء أوج ازدهار الحياة الفنية للفريق واسع الانتشار. وقد أطلقت مؤخرا شركة "كارل هوفنر" المصنعة للجيتار، حملة من أجل العثور على جيتار "البيس" الأفضل حول العالم.

ويقول نيك فاس، مدير الإعلام والتسويق في الشركة، والذي قام بإطلاق حملة البحث: "بينما لا يعرف أحد ماذا حدث بالفعل للجيتار، فإنه من المحتمل بصورة كبيرة أن يكون قد سُرق". وكانت آخر مرة شوهد فيها الجيتار بينما كان بول يعزف عليه أثناء تسجيل فيلم في استوديوهات "تويكنهام" في لندن، بحسب البحث الذي أجراه فاس. وقد اختفى الجيتار في وقت ما بعد عام 1969. ويضيف: "لقد ظل سر اختفاء الجيتار لغزا حتى يومنا هذا".

وكان مكارتني اشترى أول جيتار له في هامبورج في ربيع عام 1961. وقد كانت تلك هي سنوات أولى للغاية في مشوار فريق "ذا بيتلز" الفني، عندما كان أفراده يقدمون عروضا في الحانات ونوادي التعري بالمدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

وكان بول انضم للفريق في البداية كعازف جيتار، بعد أن التقى بعضو الفريق الراحل جون لينون في عام 1957. ثم تولى مسؤولية العزف على جيتار البيس عن طريق الصدفة.

وبعد أن اكتفى عازف الجيتار الاول في الفريق، الراحل ستيوارت ساتكليف، بالفترة التي قضاها في العزف مع البيتلز، جاء مكارتني خلفا له. وبما أن مكارتني كان أعسر اليد، فكان من الصعب عليه استخدام آلات العزف الخاصة بساتكليف، الذي كان يعزف بيده اليمنى.

ولكن مكارتني لم يكن لديه المال الكاف من أجل شراء جيتار أفضل من نوع "فيندر"، فكان يجب أن يكون هذا الجيتار من نوع "هوفنر" الارخص سعرا، والذي اشتراه بحوالي 30 جنيه استرليني من شارع "ريبربان" التجاري والترفيهي المعروف في هامبورج. وما كان هناك أحد يتخيل أن ذلك الجيتار سيصبح أحد أهم الآلات الموسيقية المفقودة حول العالم.

وهناك قيمة كبيرة جدا للجيتار المفقود بالنسبة لكل من عشاق فريق البيتلز وأيضا هواة جمع مقتنياتهم.

ويقول فاس: "هناك شخص ما في مكان ما يعرف ما حدث لهذا الجيتار وأين يوجد الآن". ويرغب فاس في استغلال القوة الكبيرة للإنترنت، لإعادة الجيتار إلى مالكه الشرعي، أو على الأقل معرفة ما حدث لهذه الآلة الأيقونية.

واستمر بول في استخدام جيتاره من نوع "هوفنر" خلال حفلات البيتلز في هامبورج وليفربول، في أماكن شهيرة مثل "ذا كافيرن كلوب"، ثم في بريطانيا وفي أنحاء العالم. إنه الجيتار الذي استخدمه أثناء تسجيل أغنيات أول ألبومين للفريق في استوديوهات "آبي رود". وقد استخدمها أثناء عزفه إلى جانب باقي أعضاء الفريق، جون لينون، وجورج هاريسون ورينجو ستار، في أغنيات البيتلز الأولى مثل "شي لافز يو"، و"تويست آند شاوت"، و"بليز بليز مي".

وبحسب كتّاب السيرة الذاتية للبيتلز، فقد طلب مكارتني شراء جيتار جديد من نوع "هوفنر" أيضا، يكاد يكون متطابقا مع الجيتار الأول الذي من الممكن سماع صوت آخر المقطوعات التي عزفها في مطلع عام 1969، عند تسجيل أغنية"ليت إت بي"، قبل أن يختفي دون أن يتم العثور على أي أثر له.

وقد استمر مكارتني منذ ذلك الحين في الاعتماد على حرفية الشركة الالمانية المصنعة للجيتار. وكان قد عزف على جيتار من تصنيع شركة "هوفنر" خلال حفل أقيم بقصر باكنجهام في عام 2012، بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة البريطانية إليزابيث، الذي يؤرخ لذكرى جلوسها على العرش قبل 60 عاما. كما تم بيع جيتار آخر يحمل توقيع مكارتني - الذي تبرع بقيمته - بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (51700 دولار) في مزاد علني.

ويقول فاس إن الآلة الموسيقية المفقودة، لها قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة لمكارتني. وأكدت إدارة مكارتني أنه يعلم بشأن حملة البحث عن الجيتار. وقد انتشرت لفترة طويلة الكثير من الشائعات على الإنترنت حول الجيتار المفقود. ومن بين ما تردد على منتديات الانترنت أنه موجود حاليا في أوتاوا بكندا.

ويرفض فاس من جانبه هذه الثرثرة التي لا قيمة لها. ويقول: "لقد كانت هناك شائعات على مر السنين، ولكنها ليست أكثر من مجرد شائعات".

ويبدو أنه لديه بعض الأفكار الخاصة به حول المكان الذي من الممكن أن يكون فيه الجيتار حاليا، ولكنه لا يريد البوح بها بعد. ولكنه وعد مكارتني بأن يجد الجيتار.