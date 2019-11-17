تستعد شرطة أثينا لاحتجاجات اليوم الأحد، في الذكرى السنوية الـ46 للانتفاضة الطلابية ضد الديكتاتورية العسكرية التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وسوف يتم نشر أكثر من 5 آلاف رجل شرطة في العاصمة اليونانية للمساعدة في الحفاظ على الهدوء، وعادة ما يشهد يوم 17 نوفمبر مصادمات بين الشرطة والمحتجين، فضلا عن مراسم لإحياء ذكرى ضحايا الانتفاضة.

ومن المقرر إقامة المراسم الرئيسية لإحياء الذكرى مساء اليوم الأحد، وتنتهي في العادة بمسيرة إلى السفارة الأمريكية في أثينا.

ويتهم الكثير من اليونانيين الولايات المتحدة حتى اليوم بالتسامح مع الطغمة العسكرية الحاكمة في ذلك الوقت.

يشار إلى أن التوترات أعلى هذا العام عن المعتاد بعد أن ألغت الحكومة المحافظة في الآونة الأخيرة قانونا كان يمنع الشرطة إلى حد كبير من دخول الجامعات.

ويمكن الآن لرجال الشرطة التدخل في أعمال الشغب والحالات الجنائية التي تحدث في الحرم الجامعي؛ ويدعو اليساريون والأناركيون إلى إعادة ما يسمى بقانون اللجوء الأكاديمي.

وكانت انتفاضة الطلاب عام 1973 في اليونان هي ذروة المقاومة ضد الطغمة العسكرية التي حكمت من 1967 إلى 1974، وفي 17 نوفمبر دعا الطلاب المتحصنون في كلية الفنون التطبيقية بأثينا، من خلال إذاعة محلية، المواطنين إلى الانتفاضة.

ورد الجيش بالعنف: واخترقت دبابة مدخل الجامعة، وتم وقف الانتفاضة بدموية وتسبب ذلك في سقوط قتلى وجرحى؛ وسقط المجلس العسكري بعد ذلك بـ8 أشهر.