رفع وإزالة 629 حالة إشغال متنوعة وتحرير 16 محضرا في شمال بنى سويف

شدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقًا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة عادل ضيف الله، وفي حضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن،والعميد طه درباشي، مأمور المركز، والمقدم هيثم عباس بشرطة المرافق، والأستاذ حمادة راضي، نائب رئيس المدينة، ومسئولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 629 حالة إشغال متنوعة، والتي شملت إزالة 251 تاندة، وإزالة 150باعة جائلين، و56رصيف، و20 يافطة، و150كشك، وباب حديد مخالف، وعربة يد، فيما تم تحرير16 محضر بيئة.