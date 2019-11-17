محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لـ6 طالبات جامعيات لإصابتهن بحالة تسمم

قام المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بزيارة للمستشفى التخصصي ببني سويف، للاطمئنان على الوضع الصحي لعدد 6 طالبات من كلية الأداب، واللائي أصيبن بأعراض تلبك معوي من مغص وقيء ودوار، وذلك بعد تناولهن وجبة (ساندوتشات فول وفلافل) من أحد المطاعم خارج الجامعة بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، حيث تم نقلهن على الفور إلى المسشتفى التخصصي لتلقي العلاج.

وتفقد المحافظ الطالبات داخل المستشفى وتبادل معهن الحوار واطمئن على حالتهن الصحية، حيث أكد مسؤولوا المسشتفى أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية للطالبات بعد عمل الإجراءات والإسعافات الطبية اللازمة من غسيل معدة وتركيب محاليل، وأخذ عينات من بقايا الوجية لتحليلها.

ووجه المحافظ بتوجيه لجنة فورية إلى المطعم المذكور لمراجعة كافة الاشتراطات المطلوب توافرها، وإعداد تقرير واف عن الواقعة لاتخاذ الإجرءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.