شوقي غريب ينهي مع الأجهزة المعاونة ترتيبات مواجهة جنوب إفريقيا

قام علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأوليمبي ومعاونوه أيمن سليمان ومحمد عشري وعيد سليمان، بالاطمئنان علي كافة الترتيبات الإدارية، قبل مواجهة جنوب إفريقيا في لقاء نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا .

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قد عقد اجتماعا بالجهاز المعاون كاملا عقب التأهل، وحدد مهام كل فريق سواء كان فنيا أو طبيا وإداريا.

ووجه «غريب» الشكر لكل الأجهزة المعاونة علي مجهودهم خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يحالف التوفيق الجميع من أجل تحقيق الهدف وهو الوصول لأوليمبياد طوكيو 2020 ومن ثم الفوز بالبطولة.

وتأهل المنتخب الأوليمبي بشكل رسمي لنصف النهائي، بعدما حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط في الدور الأول للبطولة، حيث فاز على مالي بهدف نظيف، وغانا بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى الكاميرون بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتصدر المجموعة الأولى في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).