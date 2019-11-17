توصيل الغاز الطبيعي لـ252 ألف عميل بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بمحافظة المنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة وصل إلى 252 ألفا و939 عميلا منزليا.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة، خلال أكتوبر الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ755عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 118 ألفًا و399 عميلًا.

وبلغ إجمالي عدد العملاء 18129 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و23054 عميلًا بمركز سمالوط، و15876 عميلًا بمركز مطاي، و40865 عميلًا بمركز بني مزار، و23793 عميلًا بمركز مغاغة، و12823 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 4 عملاء تجاريين بمراكز (المنيا – سمالوط– بني مزار).

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية لمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب بمدينة مطاي، وجاري تنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعي والتحويلات لعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز مطاي، بالإضافة إلى انه جارى تنفيذ أعمال التركيبات والتحويلات بعدد من القطاعات بقرية البرجاية بمدينة المنيا ومدينة سمالوط ومغاغة وملوي، وفي مدينة المنيا الجديدة تم الانتهاء بنسبة 95 % من الشبكات الأرضية بالحي الثاني والثالث واستكمال التركيبات والتحويلات بالحي الرابع.