 الكاف يعين الجابوني كاستان أوتوجو لإدارة مباراة الزمالك ومازيمبي - بوابة الشروق
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الكاف يعين الجابوني كاستان أوتوجو لإدارة مباراة الزمالك ومازيمبي

الشروق
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:45 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:45 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وكلّفت لجنة الحكام بالكاف طاقم تحكيم جابوني بقيادة إيريك كاستان أوتوجو لإدارة مباراة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي.

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي مساء يوم 30 نوفمبر الجاري على ملعب الأخير في لوبومباتشي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لإيريك كاستان وأن أدار مباراة الزمالك أمام إينوجو رينجرز النيجيري في دوري أبطال إفريقيا عام 2017 والتي خسرها الأبيض بهدفين لهدف.


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