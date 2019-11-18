السنغال تستيعد سيف أحد أبرز قيادات المقاومة من فرنسا

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استعادت السنغال خلال احتفالية نظمتها مساء اليوم الأحد في العاصمة داكار، سيف المجاهد السنغالي الراحل الحاج عمر تل بعد أن ظل حبيسا في متحف الجيوش الفرنسية في باريس.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن المجاهد الحاج عمر تل يعتبر أحد أبرز قيادات المقاومة السنغالية للغزو الفرنسي خلال القرن التاسع عشر، وجرى تسليم السيف خلال احتفالية حضرها بالاضافة إلى رئيس السنغال ماكي صال وأحفاد الحاج عمر تال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ووفد كبير يتقدمه جان إيف لو دريان، وزير الخارجية وفلورنس بارلي وزير القوات المسلحة ، ووزير الثقافة جان بابتيست جيباري.

تسلم السيف الرئيس السنغالي ماكي سال من قبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، وتم إيداعه بمتحف

الحضارة السوداء في داكار.

وتم توقيع اتفاقية الإيداع بين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، ووزير الثقافة والاتصال السنغالي، عبد الله ديوب.