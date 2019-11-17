أم إنجليزية تجلب لرضيعها دمية تشبهها للهرب منه!

بخطة ماكرة، تمكنت أم إنجليزية من الإفلات من تعلق رضيعها الدائم بها، كونه لا ينام إلا وأصابعه متشابكة بشعرها، وجلبت له دمية متحركة تشبهها إلى حد ما ولديها شعر أصفر اللون تماما مثلها!

وكانت إيلارنى كلارك، من تاين ووير، فى إنجلترا، تترك طفلها هارى يلعب بخصلات شعرها لينام، لكن الأمر تطور من اللعب إلى شد يرافقه ألم ثم صداع شديد، ما جعلها تبحث عن إيجاد بديل.

وبعد مناشدتها لأصدقائها على الإنترنت، وجدوا لها حلا عن طريق مصفف شعر يمتلك رأس دمية لديها شعر بنفس طول ولون شعرها.

وبالفعل أحضرت إيلارنى الدمية وبدأت فى تنفيذ الخطة، وكانت النتيجة أنها نجحت بشكل أفضل مما كانت تتوقع؛ حيث أصبح هارى ذو الـ 13 شهرا، مرتبطا بالدمية لدرجة أنه يصر على النوم وتناول الغداء وحتى الذهاب للتسوق معها.

لكن يبدو أن الخطة جاءت بالسلب على إيلارنى، وسببت لها الرعب، فتقول لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «عندما ننام فى الفراش انا وكالوم وهارى ورأس الدمية بيننا أشعر ببعض الخوف فى منتصف الليل، نعم فى أول ليلتين صرخت وقولت إن هناك شخصا ما فى الغرفة لكنها كانت الدمية»!.