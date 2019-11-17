طلب بإعادة النظر في حكم هندي ببناء معبد هندوسي بدلا من مسجد «ايوديا»

قالت منظمة إسلامية هندية اليوم الأحد إنها سوف تطالب بإعادة النظر في قرار المحكمة العليا الذي منح موقعا دينيا متنازعا عليها للأغلبية الهندوسية.

وكانت المحكمة قد قضت في 9 نوفمبر الجاري أن المكان الواقع في مدينة ايوديا بشمال الهند سوف يتم منحه لصندوق تديره الحكومة لبناء معبد هندوسي، في حين سوف يتم تخصيص موقع بديل لبناء مسجد عليه.

ويذكر أن مثيري الشغب قد هدموا مسجد بابري، الذي يعود للقرن الـ16 عام 1992، مما أدى لاندلاع أعمال عنف بين الهندوس والمسلمين، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

ويقول الهندوس إن الموقع كان مقام عليه معبد مخصص للإله رام قبل بناء المسجد، وأنهم يريدون بناء معبد جديد في نفس الموقع، وكذلك يريد المسلمون .

وقال ظفرياب جيلاني، أمين عام مجلس القانون الشخصي لعموم مسلمي الهند " المجلس قرر أننا سوف نتقدم بطعن على القرار. ثانيا نحن لن نقبل بأي أرض بديلة لبناء المسجد".

ويشار إلى أن هذا النزاع المستمر منذ عقود يعد من أكثر القضايا المثيرة للانقسام بين الأغلبية الهندوسية والمسلمين، الذين يمثلون 14% من تعداد سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.