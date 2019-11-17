وفاة فرنسيين لاستخدامهما مولد كهرباء عقب انقطاع الكهرباء

لقي زوجان مسنان حتفهما في فرنسا نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث كانا يعيشان بدون كهرباء بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وفقا للسلطات.

وأفادت محطة "فرانس إنفو" نقلا عن السلطات المحلية بأن الزوجين كانا لديهما مولد كهرباء يعمل في غرفة مغلقة.

وتم العثور على الزوجين، وهما في السبعينيات من العمر، ميتين في منزلهما اليوم الأحد بمنطقة بوفوار دي مارك بالقرب من ليون.

وتشهد المنطقة سقوطا كثيفا للثلوج منذ مساء الخميس الماضي، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن العديد من الأسر.

وظل آلاف الأشخاص بدون كهرباء حتى مطلع الأسبوع.