انتقادات لمرشح لرئاسة الحزب الاشتراكي الألماني بسبب التخلي عن تقديم مرشح للمستشارية

انتقد أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، نوربرت فالتر-بوريانس، منافسه على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب تصريحاته التي تخلى فيها عن تقديم الحزب مرشحا للمنافسة على منصب المستشارية.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل"، قال وزير المالية الألماني:" من يفعل هذا، يقلل من الحزب الاشتراكي، ولا يستحق الحزب هذا الأمر"، وأكد شولتس أن الحزب يستطيع في الانتخابات البرلمانية المقبلة أن يحصل سريعا على عشر نقاط مئوية إضافية في حال تقدم بالمرشح المناسب.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نفسه هذا المرشح، قال شولتس:"نحن الآن بصدد انتخاب رئيس الحزب".

كان فالتر-بوريانس قال في مقابلة صحفية مع مجلة "دير شبيجل" إنه لا يعتقد:" أننا في الوقت الراهن في موضع يتيح لنا تقديم مرشح للمستشارية"، وفي أعقاب ذلك بأيام، صرح أيضا قائلا إنه إذا لاح قبل الانتخابات البرلمانية أن الحزب الاشتراكي يمكنه قيادة حكومة " فإننا سنقول في هذه الحالة من سيكون المستشار".

ويصوت أعضاء الحزب الاشتراكي اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري على القيادة الجديدة للحزب، في جولة فاصلة بين الثنائي شولتس و كلارا جيفتيس ضد الثنائي فالتر-بوريانس وزازيكا إسكن.

وسيعلن الحزب في نهاية الشهر عن الثنائي الفائز بقيادة الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم، وبعد ذلك سيتم عقد مؤتمر للحزب لتأكيد الاختيار كما سيتم التصويت في المؤتمر أيضا على استمرار الائتلاف.

ودافع شولتس في مقابلة عن اقتراحه الخاص بشطب المزايا الضريبية للنوادي التي تقتصر عضويتها على الرجال فقط وقال إن " الأمر يتعلق بالنوادي التي لا تسمح بشكل مستمر ومتعمد للنساء بعضويتها بدون أي سبب موضوعي".

ورحب شولتس باعتزام شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية بناء مصنع لها في ولاية براندنبورج، وقال عن الشركات الألمانية في هذا القطاع إن "الشركات الألمانية ستضخ استثمارات بالمليارات في مجال التقنيات الجديدة للسيارات، وأنا على يقين بأنها ستواصل البقاء على القمة".