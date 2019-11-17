اضطرابات ترافق مظاهرات احتجاجية بالناصرية العراقية

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أفاد شهود عيان بأن القوات العراقية فرقت مساء اليوم الأحد مظاهرة احتجاجية بالقنابل المسيلة للدموع في قضاء الرفاعي بمحافظة الناصرية /375 كيلومترا جنوبي بغداد/.

وذكر الشهود "أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين قامت بقطع الطرق المؤدية إلى مدينة الرفاعي لمنع دخول القوات الأمنية إليها لتفريق المظاهرات وفض الاعتصامات وقامت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين والمعتصمين".

وتشهد محافظة الناصرية، مثلها مثل عدة محافظات ، موجة عنف واضطرابات على خلفية تصاعد وتيرة المظاهرات الشعبية التي تطالب بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان.