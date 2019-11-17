شركة شمس للطاقة تسحب بيانا سابقا عن حريق بحقل «شمس 1» في أبوظبي

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قالت شركة شمس للطاقة يوم الأحد إنها سحبت البيان الذي أصدرته يوم السبت وقالت فيه إن حريقا شب في محطة شمس 1 للطاقة الشمسية في منطقة الظفرة بأبوظبي واصفة البيان بأنه ”غير نهائي“. ولم تذكر الشركة تفاصيل أخرى.