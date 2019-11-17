 الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف شنته جبهة النصرة في ريف اللاذقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف شنته جبهة النصرة في ريف اللاذقية

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 8:07 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 8:07 م

أفاد مصدر عسكري مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري تصدت لهجوم عنيف شنه تنظيم "جبهة النصرة" في ريف محافظة اللاذقية الشمالي غرب البلاد.

وأشار المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى سقوط عدد من القتلى بين صفوف الجيش السوري، مبينا أن قواته تخوض حاليا معارك عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" لاستعادة كمائن خسرها في بداية الهجوم.

وكان الجيش السوري قد سيطر خلال الشهر الماضي على جبل "الزويقات" الاستراتيجي قرب الحدود التركية بريف اللاذقية الشمالي.

وقال مصدر ميداني إن وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري حققت تقدما ميدانيا هاما في الريف الشمالي الشرقي المتقاطع مع ريف إدلب والحدود التركية، وسيطرت على جبل "الزويقات" الإستراتيجي.


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